Im vergangenen Jahr ist passiert, was viele Analysten seit langem als Teufel an die Wand gemalt hatten. Die Zinswende ist eingetreten, wenn auch aus dem falschen Grund. Die Inflation drohte völlig aus dem Ruder zu laufen. Das werde den Immobilienboom in der Schweiz zu einem abrupten Ende bringen, wurde vielerorts geunkt. Doch die Preise der Eigenheime steigen munter weiter. Ich bin da doch etwas irritiert.