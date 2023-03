Nun ist es also passiert. Mein Unbehagen für den Fall, dass UBS CS schluckt, habe ich an dieser Stelle bereits vergangene Woche geäussert. Zu den (wenigen) Vorteilen und den (zahlreichen) Risiken dieser Lösung unterbreitet die FuW-Redaktion ein umfassendes Programm. Dass bei einer solchen Transaktion eins plus eins nicht zwei oder mehr gibt, sondern weniger, für dieses Argument hat Karin Keller-Sutter gleich höchstpersönlich, wenn auch unfreiwillig, den Beweis geliefert.