Die Finanzmärkte hoffen, dass die Notenbanken bald eine Pause einlegen. Vorreiter ist die Bank of Canada. Sie hat am Mittwoch den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt hinaufgesetzt und erklärt, nun sei vorderhand Schluss. Die BoC ist die erste Zentralbank in einem G-10-Land, die pausiert, um «die Wirkung der kumulativen Zinserhöhungen zu beurteilen», wie sie schreibt. Wer weiss schon, was genau geschieht, wenn die Notenbank den Leitzins in nur elf Monaten von 0,25 auf 4,5% erhöht und Staatsanleihen nicht mehr kauft, sondern verkauft?