Die Zukunft von Credit Suisse Schweiz treibt uns alle weiter um. Eigentlich war ja nur das globale Investment Banking schuld am Untergang, das traditionelle Geschäft in der Heimat war doch gar nicht so schlecht, hört man vielerorts. Als Gegengewicht zu UBS wäre eine eigenständige Credit Suisse Schweiz für Privat- und Firmenkunden doch gut für alle. Ich bin nicht ganz so romantisch gestimmt, aber kategorisch ablehnen würde ich eine Wiederauferstehung von CS Schweiz nicht.