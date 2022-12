«Autsch», entfuhr es mir, als ich am Mittwochmorgen von der 6:1-Niederlage der Schweizer Fussballer gegen Portugal erfuhr (ich hatte die Folter per Fernsehbildschirm am Vorabend beim 4:1 beendet). Seither beschäftigt die Schweizer Presse die Frage nach der Zukunft von Nationaltrainer Murat Yakin. Sein Strategiewechsel habe das Desaster verschuldet, heisst es, und die NZZ schreibt, der Trainer habe es unterlassen, genügend Ersatzspieler nach Katar mitzunehmen, was die Mannschaft aus dem Konzept gebracht habe.