Kann man da noch von Einzelereignissen sprechen? Die US-Bankenkrise nimmt ihren Lauf, behördliche Intervention hin oder her. Bisher sind – gemessen an US-Dimensionen – kleinere und nicht systemrelevante Institute betroffen. Mit der staatlich orchestrierten und subventionierten Übernahme von Aktiven und Passiven der First Republic Bank durch JPMorgan kam bereits die dritte US-Regionalbank dran. Alle Einlagen sind gesichert, doch die Aktionäre gucken in die Röhre, und die Massenflucht der Kunden aus schwächeren Instituten setzt sich fort.