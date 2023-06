Der Praktikus blickt zweimal wöchentlich hinter die Kulissen der Finanzmärkte und nimmt kein Blatt vor den Mund. Illustration: Marco Tancredi

So haben sich die Politiker in Peking das nicht vorgestellt: Nachdem die strengen Covid-Massnahmen fallengelassen wurden, hat man auf eine schnelle Erholung gehofft. Doch statt Boom macht sich Pessimismus breit. Die Unternehmensgewinne brechen ein, in den Produzentenpreisen zeigt sich eine Deflation, und die Immobilienpreise wollen nicht mehr klettern.