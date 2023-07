Der Praktikus blickt zweimal wöchentlich hinter die Kulissen der Finanzmärkte und nimmt kein Blatt vor den Mund. Illustration: Marco Tancredi

Vielen Menschen hat ChatGPT erstmals die Augen geöffnet, was künstliche Intelligenz alles kann. Und mit der im März eingeführten Version 4 soll die Computerintelligenz noch klüger geworden sein. So hätten verschiedene standardisierte Tests gezeigt, dass das Tool schon «Leistungen auf menschlichem Niveau» erbringen könne, erklärte das Unternehmen OpenAI, das hinter ChatGPT steckt. Nur: Viele Nutzer zeigten sich zuletzt enttäuscht. Die Ergebnisse seien nicht mehr so gut wie zu Anfang. Das wurde von Vertretern von OpenAI bestritten.