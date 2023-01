Mental sind wir alle wahrscheinlich gut vorbereitet, aber wir müssen uns noch gedulden. Die Rezession in den USA ist noch immer nicht da. Das Wachstum im vierten Quartal 2022 wird am Donnerstag veröffentlicht. Doch keine Schrumpfung in Sicht, wie die Schätzungen der Konjunkturauguren zeigen.