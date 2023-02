In der Schweiz herrscht eine «Bauflaute»? Das sagt zumindest eine neue Studie von UBS: Vergangenes Jahr wurden 35’000 Gesuche eingereicht – in der Vergangenheit waren es zu Höchstzeiten fast 60’000 jährlich. Als Zürcher fällt mir das nicht auf. Denn die Verlangsamung ist besonders in der Zentralschweiz und der Romandie zu spüren. Und dort vor allem, wo es eine hohe Leerstandsquote gibt. Das leuchtet ein: Wenn in einer Region keine neuen Wohnungen gebraucht werden, sollte man auch nicht bauen.