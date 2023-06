Der Praktikus blickt zweimal wöchentlich hinter die Kulissen der Finanzmärkte und nimmt kein Blatt vor den Mund. Illustration: Marco Tancredi

Thomas Jordan hat am Wochenende nachgedoppelt. «Sehr wahrscheinlich noch nicht ganz», antwortete der Nationalbankpräsident in der Samstags-Rundschau von Radio SRF auf die Frage: Reicht nun die Leitzinserhöhung von 1,5 auf 1,75%, um die Inflation in den Griff zu bekommen? Bereits beim Zinsentscheid am Donnerstag hatte er gesagt, «höchstwahrscheinlich» sei künftig eine straffere Geldpolitik nötig, um die Teuerung im Zielbereich von 0 bis 2% zu halten.