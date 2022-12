Japans Notenbank blieb lange standhaft, um nicht zu sagen stur, hat nun aber diese Woche mit einem kleinen Schritt für eine grosse Überraschung gesorgt. Während im Schlepptau des Fed und nach der SNB sogar die zaghafte Europäische Zentralbank seit Juli den Leitzins hinaufsetzt, beharrt die Bank of Japan zwar auf dem Negativzins von –0,1%. Erhöht hat sie aber den langfristigen Zins: Anders als überall sonst gilt in Japan für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen eine Obergrenze. Und diese hat die Notenbank am Dienstag um einen Viertelprozentpunkt erhöht, von 0,25 auf 0,5%.