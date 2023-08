Der Praktikus blickt zweimal wöchentlich hinter die Kulissen der Finanzmärkte und nimmt kein Blatt vor den Mund. Illustration: Marco Tancredi

Der Rubel rollte den Währungshütern in Moskau zuletzt zu sehr nach unten. In einer Krisensitzung am Dienstag hat die Notenbank beschlossen, den Leitzins von 8,5 auf 12% anzuheben, um den Wertzerfall zu stoppen. Gegenüber dem Dollar fiel die russische Währung zu Wochenbeginn auf ein Siebzehnmonatstief.