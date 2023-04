Credit Suisse ist erneut das Thema der Stunde. Ich erspare Ihnen an dieser Stelle meine Meinung zum Quartalsergebnis oder zur Höhe der Geldabflüsse. Nur so viel: Überrascht bin ich nicht. Resigniert auf die Zahlen reagiert haben wohl viele Mitarbeiter in den Zürcher Büros. Wie ich aus dem Umfeld der Bank erfahren habe, sitzen sie reihenweise antriebslos herum oder lenken sich im Fitnessstudio von der Sorge ab, bald auf der Strasse zu stehen.