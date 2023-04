Offenbar nicht nur mir hängt Ermottis eingängiger Werbespruch «lieber too big to fail als too small to survive» aus der Ankündigung des Chefwechsels noch im Ohr. An der UBS-Generalversammlung am Mittwoch hat die Bankspitze vor den versammelten Aktionären keine Mühen gescheut, um die Sorgen um ihre neue Megamonsterbank schönzureden.