Seit vergangenem Jahr erhalten die monatlichen Inflationszahlen an den Finanzmärkten und in der breiten Öffentlichkeit so viel Aufmerksamkeit wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Man fragt sich, ob es endlich zu einer Trendumkehr kommt, also einer nachlassenden Teuerung. Bisher hält sich die Inflation in den USA und Europa hartnäckiger als von vielen erwartet. Der wichtigste Hoffnungsschimmer war bisher, dass die tieferen Energiepreise für Entspannung sorgen.