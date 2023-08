Der Praktikus blickt zweimal wöchentlich hinter die Kulissen der Finanzmärkte und nimmt kein Blatt vor den Mund. Illustration: Marco Tancredi

Die Schweizerische Nationalbank hat sich selbst einen Verlust beschert. Hauptgrund für das Minus von 13,2 Mrd. Fr. im zweiten Quartal ist der starke Franken. Er hat sich von April bis Juni gegenüber fast allen Währungen aufgewertet, so verlieren die Fremdwährungsanlagen in der SNB-Bilanz. Die Aufwertung ist selbstgemacht, durch Devisenverkäufe, oder mindestens toleriert, denn die SNB will einen starken Franken. Er senkt die Preise der Importe und drückt damit die Inflationsrate. Der SNB-Quartalsverlust ist der Preis für unsere tiefe Inflation.