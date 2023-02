Es ist eine gute, alte Tradition, der Brief von Warren Buffett an die Aktionäre seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (BH), der stets mit dem Geschäftsbericht veröffentlicht wird. Der Betriebsgewinn von über 30 Mrd. $ (+12% zum Vorjahr) lässt sich durchaus sehen. Im Brief unterstreicht Buffett einmal mehr seinen Value-Investmentansatz: Kaufe etablierte Unternehmen mit starken Marken, wenn sie günstig zu haben sind, und lass ansonsten Ruhe walten.