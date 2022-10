Kaffee mit Manuel Stahlberger – «Liedermachen ist ein gutes Ventil» Mauel Stahlberger über seine Entwicklung und seinen Alltag als Musiker. Martin Lüscher

Es ist Mitte September, Montag, 9 Uhr. Manuel Stahlberger sitzt mit Schal und ­Jacke in der Bäckerei Kuhn im Neumarkt St. Gallen. Nachwehen vom Wochenende. Als Stahlberger spielte er am Samstagabend am Weihern-Openair. Das Wetter hätte kaum garstiger sein können: Regen, Wind und Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt. Gefreut zu spielen hat es ihn trotzdem. «Es ist anders, in St. Gallen zu spielen. Manchmal sind wir nervöser, wenn wir wissen, wer alles kommt», sagt der St. Galler und nimmt einen Schluck vom Pfefferminztee.

Wir, das sind Manuel Stahlberger sowie die Bandkollegen Michael Gallusser (Gitarre und Keyboard), Marcel Gschwend (Bass und Synthesizer) und die Brüder Dominik (Schlagzeug) und Christian Kesseli (Gitarre und Synthesizer). Zusammen machen sie seit 2009 Musik. Während das erste Album «Rägebogesiedlig» noch ein «Singer-Songwriter-Ding» war, auf dem die Band Liedideen von Stahlberger umsetzte, schreiben die fünf seither gemeinsam Lieder. «Im besten Fall habe ich Textbruchstücke, und dann jammen wir. Von Null an zu starten, finde ich immer wahnsinnig toll», sagt der 48-Jährige.

Das fünfte Album, «Lüt uf Fotene», ist im März erschienen. Aufgenommen hat es der deutsche Produzent Olaf Opal, der auch mit Naked Lunch und Die Sterne gearbeitet hat. Das Resultat ist grossartig: Es gibt die typisch pulsierenden Beats («Gar nöd i»), die verträumten Melodien («D’Welt macht zue») und die obligate Endzeitstimmung («Hütte»). Dazu Texte, die Alltägliches ins Absurde kippen lassen. Laut Stahlberger sind es schwermütigere Lieder. «Die Welt löst sich häufig auf. Nicht unbedingt, dass die Welt zumacht oder die Sintflut kommt, also schon auch. Es lösen sich aber auch Menschen auf. Oder verschwinden.» Der Höhepunkt ist «Hei zu dir». Ein Pop-Song, einfach und schön: «Gfange mit zehni / Ha mi dure kämpft / Gfange mit zwanzgi / Ha mi dure kämpft / Gfange mit driisgi / Ha mir vorgstellt, i wär tot / Aber du häsch mir e Fiile gschickt / Imene Brot.» Getragen von einer hoffnungsvollen Melodie. «Liedermachen ist ein gutes Ventil. Ich kann viel über mich in Lieder einfliessen lassen. Aber nur sehr selten eins zu eins.» Sein Beruf zeigt sich auch im Gespräch. Er pausiert, überlegt und lässt sich Zeit, um das richtige Wort zu finden.

Als Liedermacher ist er seit 1994 unterwegs. Angefangen hat er mit Moritz Wittensöldner als «Mölä & Stahli», aus «Jux», wie er sagt. «Dann begann man uns herumzureichen. Ein Fest hier, eine Einweihung da. Zuerst in der Region und dann darüber hinaus.» Mit Erfolg. Von der Kunst leben wollte er immer. «Ich kam nicht zurecht mit dem Schulsystem. Wenn mir ein Lehrer sagte, wie es geht, war meine erste Reaktion immer zu denken, das stimmt für mich nicht. Aus Trotz.» Nachdem er die Kantonsschule geschmissen hat, macht er in St. Gallen den gestalterischen Vorkurs und fängt in Zürich eine Ausbildung zum wissenschaftlichen Zeichner an. Doch auch die bricht er ab. Wegen des Erfolgs mit «Mölä & Stahli» kommt er ab vom Plan, professioneller Zeichner zu werden, und setzt auf Musik.

Nach «Mölä & Stahli» ist er mit dem Tüftler Stefan Heuss als Stahlbergerheuss unterwegs und zeichnet für das Kulturmagazin «Saiten» den Comic «Herr Mäder». Ab 2012 tourt er allein durch die Schweiz. Einem breiteren Publikum bekannt wird er 2016, als Gast bei der Fernsehsendung Deville. Denn auch wenn sich Stahlberger als Liedermacher bezeichnet, ist er auch Kabarettist, Lyriker und Musiker. Seit die Kinder auf der Welt seien, mache er aber weniger Sachen parallel. «Auf Tour sein und Familie gehen gut, an etwas Neuem schaffen und Familie auch. Früher war ich es aber gewohnt, dass ich auf Tour war und gleichzeitig an einem neuen Programm gearbeitet habe.» Jetzt mache er eins nach dem anderen. Mit der Partnerin und den zwei Töchtern wohnt er im Riethüsli.

Er habe auch gemerkt, dass er schneller schreiben könne. «Früher habe ich lange herumstudiert.» Ausgelernt hat er deswegen aber nicht. «Ich habe nicht das Gefühl, dass ich den Trick herausgefunden habe.» Wenn es so wäre, dann würde es ihn nicht mehr interessieren. «Ich muss den kleinen Kosmos, den ich mir schaffe, ausweiten.» So habe er mal versucht, ein dreissigminütiges Lied zu schreiben auf der Basis eines Matches des FC St. Gallen. Er habe dann aber gemerkt, dass die Idee nicht tauge: «Es hat keinen Sinn ergeben.» Eine Kurzversion hielt Einzug auf dem Album «I däre Show» von Manuel Stahlberger und Bit Tuner (Marcel Gschwend). «Das Lied ist jetzt eine Verdichtung von zwei Geschichten, die voll auf den Punkt sind. Das andere wäre eine langweilige Fingerübung geworden.» Ob Band oder Solo, beeinflusst auch die Texte. «Bei der Band gefällt es mir, ­Sachen wegzulassen. Bin ich allein, lasse ich gerne die Texte mehr sprechen.» Solo seien es Geschichten, bei der Band eher Skizzen und Bilder.

Beim FC St. Gallen ist er nicht mehr so oft. Hingegen käme er ohne ­Kultur nicht zurecht. «Ich gehe in St. Gallen viel ins Palace oder in die ­Kellerbühne.» Auch er selbst steht die nächsten Monaten immer wieder auf der Bühne. Beispielsweise am 26. November im Bogen F in Zürich mit der Band und am Liederlichfestival als Solokünstler. Ein bisschen hat sich Stahlberger unterdessen aufgewärmt. Er sollte langsam auch weiter, denn für das Mittagessen muss er noch einkaufen und kochen, bevor seine Kinder aus der Schule kommen.

