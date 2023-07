GAM-Übernahme – Liontrust-Aktionäre heissen Übernahmepläne gut Die Aktionäre der britischen Liontrust haben mit 80% den Übernahmeplänen des Schweizer Vermögensverwalters zugestimmt.

Gegen das Angebot regt sich allerdings Widerstand von grossen GAM-Aktionären, weil sie die Offerte als ungenügend betrachten. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Aktionäre der britischen Liontrust haben an der Generalversammlung die geplante Übernahme der GAM Holding gutgeheissen. Liontrust zeigte sich in einer Mitteilung erfreut über die Zustimmung der Aktionäre.



Die Übernahme-Vorschläge, die von ISS, Glass Lewis und PRIC empfohlen worden seien, hätten bei den Liontrust-Aktionären einen Ja-Stimmen-Anteil von über 80% erreicht, teilte seinerseits GAM am Freitag mit. Dies sei «ein weiterer entscheidender Schritt im Prozess des Übernahmeangebots».



Zusammen mit der Ankündigung, dass GAM eine endgültige Vereinbarung mit der Carne Group über den Verkauf der Fund Management Services Geschäftseinheiten für Drittfonds getroffen habe, zeige dies die «guten Fortschritte bei der Erfüllung der im Liontrust-Angebot genannten Bedingungen», so GAM.



Mitte Juni hatte Liontrust den Angebotsprospekt für das öffentliche Umtauschangebot veröffentlicht. Die Angebotsfrist endet am 25. Juli 2023. Der gegenwärtige Verwaltungsrat von GAM und die Geschäftsleitung der Gruppe haben sich bereit erklärt, ihre Aktien anzudienen.



Gegen das Angebot regt sich allerdings Widerstand von grossen Aktionären, weil sie die Offerte als ungenügend betrachten. An einer für den 25. August angesetzten ausserordentlichen GV von GAM will eine Investorengruppe um Newgame und Bruellan den bisherigen Verwaltungsrat ablösen und durch eigene Kandidaten ersetzen. Als neuen VR-Präsidenten schlägt die Gruppe Antoine Spillmann vor.



Die Schweizerische Übernahmekommission (UEK) hat derweil bereits grünes Licht für das Umtauschangebot gegeben.

AWP

