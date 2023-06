Angestrebter Deal – Liontrust lanciert Übernahmeangebot für GAM Der britische Asset-Manager hat den Angebotsprospekt zum öffentlichen Umtauschangebot für GAM-Aktien veröffentlicht.

Der Verwaltungsrat von GAM empfiehlt den Aktionären weiterhin mit Nachdruck, das Angebot von Liontrust anzunehmen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Liontrust Asset Management hat wie angekündigt den Angebotsprospekt für das öffentliche Umtauschangebot für alle sich im Publikum befindlichen Aktien von GAM veröffentlicht. Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 28. Juni und endet am 25. Juli 2023. Der gegenwärtige Verwaltungsrat von GAM und die Geschäftsleitung der Gruppe haben sich bereit erklärt, ihre Aktien anzudienen.



Das Endergebnis des Angebots wird derzeit für August und der Abschluss der Transaktion für das vierte Quartal 2023 erwartet, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag weiter. Dafür müssen aber mindestens zwei Drittel der GAM-Aktionäre andienen sowie die Liontrust-Aktionäre dem Deal zustimmen.

Der Verwaltungsrat von GAM empfiehlt laut Mitteilung den Aktionären weiterhin mit Nachdruck, das Angebot von Liontrust anzunehmen. Der jüngste Antrag eines Aktionärs, eine ausserordentliche Generalversammlung im August abzuhalten, stelle kein konkurrierendes Angebot dar.



Der Verwaltungsrat sei überzeugt, dass das Angebot von Liontrust im besten Interesse aller Beteiligten sei und die nötige Stabilität schaffe, um weiterhin die Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, wird GAM-Verwaltungsratspräsident David Jacob in der Mitteilung zitiert. Die Portfoliomanager hätten das Angebot nachdrücklich unterstützt, und GAM habe von vielen Kunden positive Rückmeldungen erhalten.



Nach Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion werde das entstehende Unternehmen über eine starke Bilanz, eine starke Präsenz in der Schweiz, ein breiteres Angebot an exzellenten Investmentlösungen und ein globales Distributionsnetz verfügen, so Jacob weiter.



Derweil hat die Schweizer Übernahmekommission (UEK) grünes Licht für das Umtauschangebot gegeben. Das Angebot von Liontrust an die Aktionäre von GAM entspreche den gesetzlichen Bestimmungen über öffentliche Kaufangebote, heisst es in einer Stellungnahme.

Wert von 90 Mio.

Liontrust bietet gemäss früheren Angaben 0,0589 eigene Aktien für 1 GAM-Aktie. Aufgrund des letzten Kurses der in London gehandelten Liontrust-Aktie entspricht dies umgerechnet rund 53.6 Rappen für 1 GAM-Aktie. Diese kostete zuletzt an der Schweizer Börse SIX aber gut 56 Rappen, womit GAM mit knapp 90 Mio. Fr. bewertet wurde.



Gegen das Angebot regt sich Widerstand von grossen Aktionären, weil sie die Offerte als «klar ungenügend» betrachten. Zuletzt hat die Investorengruppe Newgame SA und Bruellan SA für Mitte August die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung verlangt. Dort soll der Verwaltungsrat abgelöst und durch eigene Kandidaten ersetzt werden. Als neuen VR-Präsidenten schlägt die Investorengruppe Antoine Spillmann vor.

CFO tritt zurück

Unabhängig davon sei Sally Orton, die seit dem 2. August 2022 Finanzchefin der Gruppe war, von ihrer Funktion zurückgetreten. Nachdem sie GAM für das öffentliche Übernahmeangebot durch Liontrust und die Veröffentlichung des Jahresberichts 2022 im Mai unterstützte, habe Orton beschlossen, dass dies der richtige Zeitpunkt sei, den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu tun.



Richard McNamara, der frühere Group CFO von GAM, der im Februar 2023 zu GAM zurückkehrte, um den Verwaltungsrat bei der strategischen Überprüfung zu unterstützen, werde die Aufgaben von Orton bis zum Abschluss der Transaktion übernehmen.

AWP

