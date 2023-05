GAM-Übernahme – Liontrust sprüht vor Zuversicht, doch wie lange noch? Während der potenzielle GAM-Käufer, Liontrust, schon in Zürich weilt und sein Angebot gegen Kritik verteidigt, kommen Gerüchte um einen weiteren Interessenten auf. Christopher Gilb

Blick auf den Zürcher Prime Tower, im zweiundzwanzigsten Stock befindet sich das Büro von GAM. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Aussicht ist die gleiche geblieben. Vom zweiundzwanzigsten Stock des Prime Tower in Zürich lässt sich an einem sonnigen Tag wunderbar über die ganze Stadt bis auf die Berge sehen. Nur die Anzahl der Fenster, so könnte man sagen, hat sich deutlich reduziert. Früher logierte das Fondshaus GAM hier auf vier Stockwerken, nach Jahren des Niedergangs, Corona und Geldabfluss ist noch ein Stockwerk übrig geblieben, noch knapp hundertzwanzig Personen arbeiten am Standort Zürich, rund zweihundertsiebzig sind es in London. An diesem Mittwoch Anfang Mai haben hier drei Männer aus England an einem Besprechungstisch Platz genommen. Sie sind auf einer Art Werbetour. Es ist der CEO des britischen Fondsmanagers Liontrust, John S. Ions, und seine Entourage.