Geplante Übernahme – Liontrust will GAM schlucken Der britische Asset-Manager bietet 0.6723 Fr. je Aktie des krisengeplagten Schweizer Fondshauses. GAM meldet unterdessen einen Verlust von 290 Mio. Fr. für das Geschäftsjahr 2022.

Die angeschlagene GAM Holding dürfte demnächst ihre Selbstständigkeit verlieren. Die britische Liontrust Asset Management will das einst renommierte Fondhaus übernehmen. Daraus soll ein Asset Manager mit einem Verwalteten Vermögen vor mehr als 50 Mrd. £ entstehen. Der GAM-Verwaltungsrat steht einstimmig hinter dem Vorhaben.



Konkret bietet Liontrust laut Mitteilung vom Donnerstag für jede GAM-Aktie 0,0589 Liontrust-Aktien. Dies ergibt auf der Basis des volumengewichteten Durchschnittskurses der Liontrust-Aktien und des GBP/CHF-Wechselkurses der letzten 60 Handelstage einen Wert von 0.6723 Fr. pro GAM-Aktie. Dies bewertet GAM mit rund 107 Mio. Fr.



Für die Transaktion will Liontrust 9,4 Mio. neue Stammaktien ausgeben. Die GAM-Aktionäre dürften bei Abschluss der Transaktion einen Anteil von etwa 12,6% an der kombinierten Gruppe halten. Mindestens zwei Drittel des Aktienkapitals von GAM sowie die Liontrust-Aktionäre müssen dem Angebot noch zustimmen. GAM-Aktionäre mit einem Anteil von 19,6% des ausgegebenen Aktienkapitals - insbesondere Verwaltungsrat und Management - haben der Transaktion bereits zugestimmt, schreibt GAM weiter.



Der Angebotsprospekt werde am oder um den 9. Juni veröffentlicht und soll mindestens 20 Handelstage lang offen bleiben. Der Vollzug werde derzeit für das vierte Quartal 2023 erwartet, heisst es weiter.



Wegen entsprechender Gerüchte war der GAM-Aktienkurs zuletzt deutlich nach oben geschossen. Gestern schlossen die GAM-Aktien bei 0.81 Fr, was einer Kapitalisierung von knapp 128 Mio. Fr. entspricht. Im frühen Handel gaben die GAM-Aktien allerdings einen Viertel nach auf zuletzt rund 0.60 Fr.

Bessere Zukunft zu zweit

Im Laufe des Jahres 2022 habe der GAM-Verwaltungsrat eingesehen, dass die Strategie überprüft werden müsse, schreibt GAM weiter. Der Verwaltungsrat empfiehlt entsprechend einstimmig, das Übernahmeangebot der britischen Liontrust Asset Management anzunehmen.



Das kombinierte Unternehmen werde in der Lage sein, Wachstum zu erzielen, an dem alle Aktionäre teilhaben könnten. Durch die Übernahme entstehe ein global tätiger Asset Manager mit verwalteten Vermögen von 53 Milliarden Pfund. Davon stammen 23,3 Mrd. Fr. oder 20,9 Mrd. £ (per Ende März) aus dem Bereich Investment Management von GAM.



Das Fondsverwaltungsdienstleistungsgeschäft, mit dem GAM 48,4 Mrd. Fr. verwaltet, soll an anderes Fondsverwaltungs-Unternehmen übertragen werden. Darüber werde GAM zu gegebener Zeit informieren. Liontrust beabsichtigt zudem, alle GAM-Fonds so bald wie möglich nach der Übernahme in Liontrust umzubenennen und das GAM-Geschäft unter der Marke Liontrust zu betreiben.



Dadurch versprechen sich die Unternehmen eine Erweiterung der Fondspalette und Anlageklassen von Liontrust, u.a. in den Bereichen Fixed Income, thematische Aktien und Alternatives. Zwölf Fonds werden verwaltete Vermögen von mehr als einer Milliarde Pfund aufweisen, davon werden derzeit sieben von Liontrust und fünf von GAM verwaltet.

Weiterer Geldabfluss im ersten Quartal

Im ersten Quartal betrugen die Netto-Kundenabflüsse bei GAM 4,7 Mrd. Fr.. Damit sind die AuM insgesamt weiter auf 71,7 Mrd. Fr. zurückgegangen. Zudem verbuchte GAM 2022 einen IFRS-Konzernverlust 290 Mio. Fr. nach 23,3 Mio. im Jahr zuvor.



Seit der Suspendierung eines früheren Star-Fondsmanagers wegen schweren Fehlverhaltens im Jahr 2018 kämpft GAM mit Geldabflüssen.



Seitens des neuen Grossaktionärs Bruellan/Newgame um den französischen Telekomunternehmers Xavier Niel, der insgesamt 7,5% hält, war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

