Bankenkrise – Liquidität ist keine Lebensversicherung für Credit Suisse 50 Mrd. Fr. von der Nationalbank garantieren die erhoffte Stabilisierung nicht. Die Aktien stehen weiterhin unter Druck. Monica Hegglin

Analysten fürchten, CS habe dauerhaft Kunden und Gegenparteien und damit Ertragskraft verloren. Bild: Francesca Volpi/Bloomberg

Credit Suisse (CS) ist am Donnerstag von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) notfallmässig eine Liquiditätshilfe von 50 Mrd. Fr. verabreicht worden. Die Aktien haben seither ihre Verluste aus den Vortagen kaum wettgemacht, am Freitag gaben sie bis zum Nachmittag 11% nach. Die Prämien der Kreditausfallversicherungen für CS-Anleihen stiegen über das Niveau vom Mittwoch. Dennoch will das Management weitermachen wie bisher. Rücktrittsforderungen sind keine zu hören. Der Verwaltungsrat schweigt.