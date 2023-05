Neue Strategie – LLB will Wachstum in der Schweiz beschleunigen Die Liechtensteinische Landesbank will die kürzlich übernommene Bank Linth unter dem Brand LLB Schweiz neu positionieren.

Mit der neuen Strategie der LLB soll auch Personal aufgebaut werden. Bild: Arno Balzarini/Keystone

Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) will in der Schweiz eine grössere Rolle spielen. Dafür wird die kürzlich übernommene Bank Linth unter dem Brand LLB Schweiz neu ausgerichtet.



«Es ist keine Revolution, sondern eine Evolution», sagte Bank Linth-Chef David Sarasin am Mittwoch gegenüber Medien. «Mit der Repositionierung der Bank wollen wir die Potenziale der Schweiz stärker nutzen.» Die bisherige Ausrichtung der Bank Linth als Regionalbank habe diese Wachstumsambitionen eher gehemmt, was sich im eher verhaltenen Ertragswachstum niederschlug.



Mit der nun geplanten stärkeren Integration in die LLB-Gruppe könnten nun neue Regionen und auch Tätigkeitsfelder erschlossen werden. Dazu passe auch die Eröffnung von zwei neuen Niederlassungen in Zürich und St. Gallen. Der Standort in Zürich soll dabei noch in diesem Jahr eröffnet werden, St. Gallen soll dann 2024 folgen. Weitere neue Standorte seien bisher nicht geplant.



Mit dem Rebranding soll auch die bisherige Bank Linth LLB AG rechtlich in die LLB Schweiz AG umfirmiert werden. Eine Fusion mit dem Liechtensteiner Mutterhaus stehe aber nicht auf der Agende, betonte Urs Müller, Leiter Privat- und Firmenkunden sowie Verwaltungsratspräsident der Bank Linth. Der Buchungsstandort Schweiz soll erhalten bleiben.



Mit der neuen Strategie soll auch Personal aufgebaut werden. In den nächsten zwei Jahren will die LLB 40 Vollzeitstellen neu schaffen, darunter 30 Kundenberater, sagte LLB-Chef Gabriel Brenna. Im Gegenzug könnten weitere Filialen des bestehenden Netzes geschlossen werden, wenn die Nachfrage weiterhin rückläufig sei. Dafür sollen die grösseren Hubs gestärkt werden.

Privatkundengeschäft soll Pfeiler bleiben

Wachstumspotenzial sieht die LLB in der Schweiz vor allem in den Feldern Firmenkunden, Private Banking und bei externen Vermögensverwaltern (EVV). Die EVVs kommen dabei als neue Zielgruppe hinzu.



Das Privatkundengeschäft soll auch weiterhin ein Grundpfeiler der LLB Schweiz bleiben, sagte Müller weiter. Die Kundenzahl soll dort zumindest gehalten und mittelfristig wieder ausgebaut werden. Die Wachstumsmöglichkeiten seien aber beschränkt.

CEO tritt aus persönlichen Gründen zurück

Mit Bekanntgabe der neuen Ausrichtung der Bank Linth hat Bankchef David Sarasin seinen Rücktritt per Ende Jahr bekannt gegeben. Diese Entscheidung habe er aus persönlichen Gründen getroffen, hob er hervor. Bereits im März hatte er seinen Entschluss dem Verwaltungsrat mitgeteilt.



Für ihn sei nach zehn Jahren an der Spitze die Zeit gekommen, sich neu zu orientieren. «Jetzt ist für mich der Zeitpunkt, das Feld einer neuen Kraft zu überlassen», sagte er. Die strategische Neuausrichtung begrüsse er hingegen nachdrücklich.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.