Ersteinschätzung von Thorsten Riedl um 8.15 Uhr

Der Online-Reiseanbieter Lastminute.com leidet noch immer unter dem Betrugsskandal vom vergangenen Jahr. Hohe Rückstellungen für die erwartete Busse haben das Ergebnis des Unternehmens 2022 ins Minus gedrückt. Während das Bruttoreisevolumen bereits wieder Vor-Corona-Niveau erreicht hat, liegen Umsatz und Profitabilität noch deutlich unter den Werten des Jahres 2019. Die Erholung der Reiseaktien nach der Pandemie haben die Titel von Lastminute bislang nur halbherzig vollzogen. Es mangelt an Argumenten, wieso Investoren jetzt einsteigen sollten.

(AWP) Der Online-Reiseanbieter LM Group (»Lastminute») hat im vergangenen Geschäftsjahr wegen des mutmasslichen Betrugs mit Corona-Hilfszahlungen weiter Verlust gemacht. Ohne eine entsprechende Rückstellung wäre das Unternehmen nach dem Corona-bedingten Minus im Vorjahr aber wieder profitabel gewesen.



Konkret musste die Gruppe 2022 einen Verlust von 15,1 Mio. € hinnehmen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr hatte das Minus noch bei 13,3 Mio. gelegen.

Rückstellung lastet schwer

Dabei hatte die Gruppe zur allfälligen Rückzahlung von mutmasslich zu Unrecht bezogenen Corona-Kurzarbeitsentschädigungen Rückstellungen von 34 Mio. € gebildet, die nun das Ergebnis belasteten. Ohne diesen negativen Effekt hätte den Angaben zufolge ein Plus von 17,2 Mio. € herausgeschaut.



Die Rückzahlung erhaltener Kurzarbeitsgelder soll nun im laufenden Jahr erfolgen. Allerdings sei noch offen, was dabei die Bedingungen seien, heisst es.



Bereits anfangs Februar hatte das Unternehmen gemeldet, dass sich der Umsatz 2022 auf 305 Mio. € verdoppelte und zum Vorkrisenniveau von 2019 damit nur noch 33 Mio. fehlten. In der Folge lag auch der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) mit 37,7 Mio. doppelt so hoch wie im Vorjahr.

Erholung setzt sich fort

Die LM Group profitierte dabei von der allgemeinen Erholung am europäischen Reisemarkt. Damit einher stiegen die Reisebuchungen der Gruppe gegenüber dem Vorjahr um 84%.



Im laufenden Jahr setzte sich die Erholung bisher fort. Den Angaben zufolge stiegen die Buchungen im ersten Quartal um 20% und der Umsatz gar um 38% gegenüber dem Vorjahr. Der Konzern rechnet nun für das Startquartal mit einem Anstieg des bereinigten Ebitda von rund 30%. Im Gesamtjahr erwartet das Unternehmen ein deutliches Wachstum und peilt eine gute Profitabilität an.



Die Online-Reisegruppe ist vor allem für die Reise- und Ferienangebote auf lastminute.com bekannt. Zur Gruppe gehören aber weitere Reise-Marken wie Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan.

