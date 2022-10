Weiter teilt das Unternehmen mit, dass die Zahlen zum dritten Quartal am 17. November publiziert werden sollen. Ennio Leanza/KEYSTONE

Einschätzung von Thorsten Riedl um 8.15 Uhr

Es hat sich vergangene Woche bereits abgezeichnet: CEO und COO des Online-Reisebüros LM Group bleiben in Untersuchungshaft. Seit Ende Juli sitzen beide Top-Manager nun schon. Es geht um den Vorwurf des Missbrauchs von Staatshilfen während der Pandemie. Noch immer traut sich das Unternehmen nicht, CEO Fabio Cannavale von seinen Ämtern zu entbinden – der Gründer dominiert das Aktionariat. Erst Mitte November will der Verwaltungsrat über Massnahmen berichten, wie die mangelhafte Corporate Governance des Unternehmens verbessert werden kann. Bis dahin werden die Aktien der LM Group unter Druck bleiben. Mindestens.

(AWP) Im Rahmen der laufenden Untersuchungen gegen die frühere Geschäftsleitung des Online-Reiseanbieters LM Group («Lastminute») hat die Tessiner Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft für die beiden früheren Geschäftsführer verlängert.

Seit Mitte Juli befinden sich der Firmengründer und frühere CEO Fabio Cannavale sowie der operative Chef (COO) Andrea Bertoli in Untersuchungshaft. Diese sei nun bis maximal am 29. November 2022 verlängert worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Sie blieben deshalb auch bis auf weiteres von ihren Aufgaben dispensiert.

Laut früheren Angaben hatte die Tessiner Staatsanwaltschaft gegen verschiedene Schweizer LM Group-Tochtergesellschaften Ermittlungen zu Vorwürfen wie Betrug, unrechtmässiger Inanspruchnahme von Sozialversicherungs- oder Sozialhilfeleistungen sowie Verletzung des Schweizer Arbeitslosenversicherungsgesetzes aufgenommen.

Nach dem Verständnis des Unternehmens zielt die Untersuchung auf einen möglichen Missbrauch von Ansprüchen und Auszahlungen von Covid-19-bezogenen Kurzarbeitsgeldern durch die Schweizer Töchter BravoNext SA, BravoMeta CH SA und LMNext CH SA ab.

Nach wie vor werde die LM Group von der Interimschefin Laura Amoretti geleitet. Der Verwaltungsrat bestätigt in der heutigen Mitteilung sein Vertrauen in Amoretti erneut.

Allerdings wurde Amoretti Ende September zusammen mit einer Anzahl weiterer ehemaliger und aktueller Mitarbeitenden der Gruppe von der Staatsanwaltschaft des Kantons Tessin ebenfalls zu Beschuldigten erklärt.

Der eingeleitete Selektionsprozess für einen definitiven CEO sieht laut der Mitteilung auch Amoretti als mögliche Kandidatin vor.

Weiter teilt das Unternehmen mit, dass die Zahlen zum dritten Quartal am 17. November publiziert werden sollen. Ausserdem soll noch vor Ende Jahr eine ausserordentlichen Generalverammlung durchgeführt werden, dies im Hinblick auf die Lösung der aktuellen Situation.

Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.