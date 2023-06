Nach CEO-Abgang – Logitech beschliesst neues Aktienrückkaufprogramm Der Verwaltungsrat des Computerzubehörherstellers genehmigt ein Aktienrückkaufprogramm von über 1 Mrd. $. Es soll nächsten Monat starten.

Die Logitech-Titel waren vergangene Woche abgesackt, nachdem der langjährige CEO Bracken Darrell seinen Abgang angekündigt hatte. Bild: Scott Eells/Bloomberg

Der Computerzubehörhersteller Logitech legt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu einer Milliarde Dollar auf. Der Verwaltungsrat habe das über drei Jahre laufende Rückkaufprogramm am Mittwoch genehmigt, teilte das Westschweizer Unternehmen am Mittwochabend mit.

Die Aktienrückkäufe sollen im Juli 2023 beginnen, sobald die Genehmigung der Übernahmekommission vorliege und das Rückkaufprogramm von 2020 ausgelaufen sei, heisst es weiter.

Der Verwaltungsrat habe den Aktionären im Mai bereits eine Dividendenerhöhung um 10% auf 1.06 Fr. je Aktie vorgeschlagen, erinnert Logitech in der Mitteilung. Zusammen mit dem neuen Aktienrückkaufprogramm zeige dies das Engagement des Unternehmens, seinen Aktionären kontinuierlich Mittel zurückzugeben.

Die Logitech-Titel waren vergangene Woche stark abgesackt, nachdem der langjährige CEO Bracken Darrell seinen Abgang angekündigt hatte. Von dem Rückschlag haben sich die Titel nicht erholt, vielmehr sind sie in den vergangenen Tagen weiter unter Druck gestanden. Am Mittwoch gingen die Titel bei 48.51 Fr. aus dem Handel, nachdem sie am Tag vor dem überraschenden CEO-Abgang noch bei rund 58 Fr. notiert hatten.

AWP

