Für das Gesamtjahr 2023/24 rechnet Logitech mit einem Umsatzrückgang von 12 bis 16% auf 3,8 bis 4,0 Mrd.

Ersteinschätzung von Siegmund Skalar um 8.00 Uhr

Logitechs Zahlen des ersten Quartals sind besser ausgefallen als erwartet. Der Umsatz in wichtigen Kategorien wie Gaming (–11%) und Mäuse (–5%) ist vergleichsweise weniger stark zurückgegangen und hat sich damit sequenziell verbessert. In der Videokollaboration (–23%) und bei den Keyboards (–21%) bleibt hingegen das Schrumpfungstempo zum Vorquartal etwa gleich. Einzig bei der Kategorie Tabletzubehör konnte Logitech im Jahresvergleich sogar wachsen. Logitechs Stärke ist nach wie vor die Kostenkonsequenz. Die operativen Kosten wurden dank dem Runterfahren der Marketingausgaben in Summe rund 15% gesenkt, wodurch das bereinigte operative Ergebnis mit 109 Mio. $ klar über den Schätzungen ausfällt. Auch der Gewinn von 0.39 $ je Aktie liegt über den Erwartungen.



Die schlechten Nachrichten sind, dass es mit Umsatz und Ergebnis weiter bergab gehen wird. Logitech war bisher bei der Guidance vorsichtig geblieben und hat beim Kapitalmarkttag 2023 erst mal nur das Halbjahr prognostiziert. Der Konsens hat eigentlich ein vergleichsweise stärkeres zweites Halbjahr angenommen, aber noch immer einen moderaten Umsatzschwund in Aussicht gestellt. Das hat sich nun geändert.