Getestet – Logitech Logi Dock Die Dockingstation des Peripherieherstellers sorgt für Ordnung am Schreibtisch, lässt aber für einen hohen Preis wichtige Funktionen vermissen. Thorsten Riedl

Das Logi Dock entwirrt den Kabelsalat auf dem heimischen Schreibtisch und hilft bei der Steuerung von Videokonferenzen. Foto: ZVG Logitech

Die Pandemie hat für viele von uns das Arbeitsleben verändert: Mehr als früher schaffen wir nun von zu Hause – was die Anforderungen an unseren Arbeitsplatz daheim erhöht. Monitor, Tastatur, Maus, Webcam und vielleicht noch Lautsprecher sorgen für Kabelgewirr. Mit der Dockingstation Logi Dock sagt Logitech dem Chaos den Kampf an. Wichtige Funktionen ­fehlen leider, und der Preis hat es in sich.

Das Logi Dock haben die Ingenieure des Schweizer-amerikanischen Peripherieherstellers speziell für die neue Arbeitswelt entworfen. Die Verarbeitung ist tadellos. Die kleine Box, halb so gross wie eine Schuhschachtel, hat eine gummierte Unterseite, damit sie sicher auf dem Schreibtisch steht. An der Rückseite finden sich die Anschlüsse des «Home Office-Superhelden», so die Werbung von Logitech: zwei der älteren USB-A-Anschlüsse, drei neuere USB-C, zwei für Monitore, einmal HDMI, einmal DisplayPort. Ein USB-C-Port kann mit dem mitgelieferten 100-Watt-Netzteil die ­meisten Rechner mit Strom versorgen. Der Anschluss von Monitoren via USB-C wird ebenso wenig unterstützt wie Internet über Ethernet.

Die Leuchte an der Unterseite des Geräts weist in Kombination mit der Zusatzsoftware Logi Tune pünktlich auf den Start einer Konferenz hin. Im Test klappt das zuverlässig, allerdings nur mit einem Kalender-Feed. Über die Tasten auf der Oberseite des Docks kann die Teilnahme an einer Videokonferenz gesteuert werden, das Einschalten des Mikrofons, der Web-cam oder das Steuern der Lautstärke. Die eingebauten Mikros erlauben das Freisprechen und überzeugen mit gutem Klang. Gleiches gilt für die integrierten Lautsprecher, die sich auch zum Hören von Musik eignen. Der Sound des Logi Dock ist kraftvoll und ausgewogen.

Obwohl das Logi Dock seinen Job gut macht, den Schreibtisch für Heimarbeiter aufzuräumen: Eine Kaufempfehlung verdient sich das Gerät nicht. Logitech empfiehlt als Verkaufspreis illusorische 519 Fr. – zu teuer. Der Strassenpreis liegt derzeit knapp unter der 400-Fr.-Marke, immer noch zu viel. Für das Geld gibt

es eine Docking­station ohne die Mängel

des Logi Dock und gute Lautsprecher mit Freisprechfunktion von anderen Herstellern.

Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

