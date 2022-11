Getestet – Logitech MX Mechanical Mini Eine mechanische Tastatur mit Designfaktor, die überallhin mitgenommen werden will. Siegmund Skalar

Logitechs MX Mechanical Mini Keyboard richtet sich sowohl an Mac- als auch Windows-Nutzer. Bild: Iris C. Ritter

Logitechs mechanische Lifestyle-Tastaturen im Retro-Look, wie etwa die farbstarken Pop Keys, sind beliebt. Gerade im Home-Office-Bereich sind die etwas erhabenen mechanischen Tastaturen aber alles andere als der Standard. Das kabellose MX Mechanical Mini Keyboard von Logitech versucht das zu ändern. Die Tastatur zielt auf Vielschreiber ab, denen das Design wichtig ist. Auch Apple-Nutzer dürfen sich angesprochen fühlen, denn das Keyboard ist eine mehr als ebenbürtige Konkurrenz zum Magic Keyboard.

Das Tastaturlayout überrascht mit den beschrifteten Sondertasten sowohl von Windows als auch Mac positiv. Ein Ziffernblock fällt aus Platzgründen bei der kompakten Office-Tastatur weg, dafür gibt es zusätzlich zu den üblichen Funktionstasten für Audioausgabe und Helligkeitsregelung auch solche für Emojis, Screenshots und Stummschaltung. Wechsel zwischen unterschiedlichen bedienten Endgeräten mit unterschiedlichem Betriebssystem – etwa einem Windows-Rechner und einem Mac – lassen sich auf der MX Mechanical Mini schnell per Tastendruck erledigen: Das funktioniert in der Praxis reibungslos.

Drei Switch-Typen zur Wahl

Seine Stärken spielt das Keyboard mit den mechanischen Tasten aus. Wer mit damit unterwegs Code schreibt oder lange Texte, tut das haptischer, flüssiger und mit gefühlt weniger Kraftaufwand als auf vergleichbaren Office-Keyboards. Logitech lässt Käufer aus drei unterschiedlichen Switch-Typen auswählen, wodurch man das Anschlaggeräusch individualisieren kann.

Das Logitech MX Mechanical Mini kommt mit einem von drei verschiedenen Switch-Typen, mit denen sich das Anschlaggeräusch personalisieren lässt. Wir haben die Version mit braunen Switches («Tactile Quiet») getestet. Bild: Iris C. Ritter

Die Tastatur verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung, die sich automatisch an das Umgebungslicht anpasst und bei nicht Benutzen automatisch abdimmt. Mit einer Software von Logitech lässt sich zudem die gesamte erste Reihe der Funktionstasten personalisieren.

Zwei kleine Mankos gibt es: Die Tastatur funktioniert oft nicht auf den ersten Knopfdruck, sondern braucht mehrere Anschläge nach dem Herstellen der Bluetooth-Verbindung. Mit dem beiliegenden Dongle (Logi Bolt Receiver) lässt sich das Problem zwar lösen, angeschlossen werden kann er jedoch nur per USB-A-Schnittstelle. Beim Tastaturlayout fällt im Gegenzug auf, dass die rechte Shift-Taste gefühlt etwas zu kurz ausgefallen ist, womit anfangs der kleine Finger beim Tippen oft unabsichtlich auf den Pfeiltasten landet.

Aufgeladen wird die Tastatur über USB-C. Mit zehn Monaten Batterielaufzeit liegt Logitech deutlich über der Betriebsdauer von Apple-Geräten, verlangt jedoch einen sehr hohen Preis. Bild: Iris C. Ritter

Gutes Design, hoher Preis

Den Vergleich zu Apples Aluminium-Look beim Magic Keyboard muss das MX Mechanical Mini nicht scheuen. Die Tastatur ist aus Plastik, wirkt aber hochwertig und durchdacht und will ins Office, ins Café oder in den Coworking Space mitgenommen werden. Die Logitech-übliche lange Batterielaufzeit von bis zu zehn Monaten (ohne eingeschaltete Tastaturbeleuchtung) ist ein grosses Plus.

Man sieht aber auch, dass die Tastatur vor allem ein Arbeits-Keyboard sein soll. Richtigen Keyboard-Enthusiasten und Gamern werden vielleicht deswegen manche Möglichkeiten der Personalisierung fehlen. Der Preis ist mit 169 Fr. zugegeben hoch, lässt sich angesichts des exzellenten Schreibgefühls aber durchaus rechtfertigen.

Siegmund Skalar schreibt über den Schweizer Technologie-, Medien- und Telecomsektor. Zuvor arbeitete er für die österreichische Nachrichtenagentur APA als Redaktor und Korrespondent. Mehr Infos

