In allen Produktkategorien von Logitech ist der Absatz gesunken. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Ersteinschätzung von Siegmund Skalar um 8 Uhr

Nach der Gewinnwarnung, in deren Rahmen Logitech auch die Prognose nach unten korrigiert hatte, gibt es hier kaum Überraschungen. Konsumenten und Unternehmen haben im Weihnachtsquartal signifikant weniger für Computerzubehör ausgegeben. Angesichts des Vorquartals, wo die Zeichen in mehreren Kategorien noch auf ein Ende des Abwärtstrends hindeuteten, kam das überraschend. Der Umsatzeinbruch von in Summe mehr als einem Fünftel verteilt sich nun quer durch alle Produktkategorien. Während in den vergangenen Quartalen die Mäuse und die Videokollaboration verschont blieben, musste Logitech diesmal auch dort einen zweistelligen Rückgang verdauen, eine Entwicklung, die sich auch für die Kernkategorie der Keyboards fortgesetzt hat. In der traditionell wichtigsten Kategorie Gaming hat sich der Rückgang mit 17% verglichen mit dem Zweitquartal ebenfalls verstärkt. Der Reingewinn liegt mit 140,2 Mio. $ ein Drittel unter dem des Vorjahres und wurde von Analysten im Vorfeld bereits erwartet. Das ausgewiesene bereinigte operative Ergebnis liegt mit 177 Mio. $ jedoch im oberen Bereich der im Vorfeld angegebenen Bandbreite.