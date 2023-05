Technologieunternehmen – Logitech schlägt Dividendenerhöhung vor Der Technologiekonzern will seine Aktionäre weiter belohnen und schlägt für die Generalversammlung im September eine Erhöhung der Dividende von rund 10% vor.

Der Vorschlag muss noch von der Generalversammlung abgesegnet werden, die am 13. September stattfinden soll. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Logitech will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2022/23 erneut eine höhere Dividende bezahlen. So schlage der Verwaltungsrat eine Erhöhung um 10 Rappen oder gut 10% auf 1.06 Fr. je Aktie (VJ 0.96 Fr./Aktie) vor, teilte der Hersteller von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik in der Nacht auf Dienstag mit. Der Vorschlag muss noch von der Generalversammlung abgesegnet werden, die am 13. September stattfinden soll.

Das Unternehmen sei weiterhin bestrebt, Geld an die Aktionäre zurückzugeben, heisst es in der Mitteilung weiter.

Logitech erzielte im letzten Jahr einen Umsatz von gut 4,5 Mrd. $ und einen Reingewinn von knapp 365 Mio. $, wie seit Anfang Mai bekannt ist.

AWP

