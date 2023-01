Für das Gesamtjahr 2022/23 erwartet das Unternehmen einen Umsatzrückgang zwischen 15 und 13%, bei konstanten Währungen. Bild: Laurent Gillieron/KEYSTONE

Einschätzung von Siegmund Skalar um 8.30 Uhr

Logitech schockiert den Markt mit einer herben Gewinnwarnung. Obwohl die Lausanner weiterhin die Kosten reduzieren, blieben die Zahlen im traditionell wichtigen Weihnachtsquartal massiv hinter den Erwartungen. Der Umsatz brach im Jahresvergleich mehr als ein Fünftel ein und damit fast doppelt so stark wie im vergangenen zweiten Quartal. Der operative Gewinn im Weihnachtsquartal sank mehr als ein Drittel. Logitech bleibt diesmal keine andere Wahl, als die Umsatzprognose für das Gesamtjahr zu senken – eine Entscheidung, mit der der Markt schon im vergangenen Quartal gerechnet hatte. Damals konnte Logitech die mehrmals gesenkte Prognose noch halten, was an der Börse als Stärkesignal gewertet wurde. Die heutigen Zahlen könnten als Vorbote für ein enttäuschendes letztes Jahresviertel in der breiteren Branche gelten, zumal Logitech nach dem Abschütteln der Komponentenkrise von neuen Lieferschwierigkeiten anlässlich der Covid-Krise in China spricht und auch eine Abschwächung der Nachfrage bei Geschäftskunden erwähnt. Welche Produktgruppen den stärksten Einbruch verzeichnet haben, veröffentlicht Logitech zu diesem Zeitpunkt noch nicht.