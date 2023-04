Aufgefallen in Grossbritannien – Londons «lächerliche» Skyline Paris ist schöner als London. Und doch hat Englands Zentrum der französischen Metropole etwas voraus – ein real nicht stattgefundener Dialog über die architektonische Wirkung zweier Weltstädte. Marc Forster

Primrose Hill im Norden des Zentrums von London bietet eine herrliche Aussicht. Bild: Simon Dawson/Bloomberg

London kam gar nicht gut weg: «Die Skyline ist ein Witz», sagte die alte Dame. Die Stelle, wo sie diese Worte sprach und ich sie vor ein paar Wochen zufällig mithörte, ist für ein solches Urteil durchaus gut ­geeignet. Primrose Hill ermöglicht einen weiten Blick über die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs. Nicht von ungefähr kommt dieser Aussichtspunkt, eine Anhöhe nördlich des Regent’s Park, in zahlreichen Filmen und Fernsehserien vor, die im näheren oder im weiteren Sinne mit einem «London-Thema» operieren.

Die alte Dame sprach mit einer liebenswürdigen, aber auch etwas strengen und ein bisschen wehmütigen Stimme, die gut zu einer ehemaligen Lehrerin ­irgendwo aus England passen würde. Ich malte mir jedenfalls aus, dass sie diesen Beruf vielleicht einmal ausübte. Ihre Gabe, ihren Punkt so gut klarzumachen, verstärkte meine Vermutung noch.

Die Dame richtete ihre Worte an eine Freundin aus Deutschland, auch sie eine Frau im hohen Alter. Nicht nur missfielen ihr die in den Himmel gestanzten Umrisse der Grossstadt, eine Ansammlung von Hochhäusern wie dem «Shard», dem von Swiss Re in Auftrag gegebenen «Gherkin» oder weiteren Bürotürmen, die die Namen «Walkie Talkie» oder «Cheesegrater» erhalten haben. Sie fand die ganze Stadtentwicklung der vergangenen vierhundert Jahre irgendwie bedenklich.

«Nach der grossen Feuersbrunst hat man London neu gebaut», sagte sie mit einer Mischung aus Missbilligung und Bedauern. Anfang September 1666 brannte London fünf Tage lang. Das Feuer war in einer Bäckerei ausgebrochen und verwüstete schliesslich grosse Teile der Stadt über eine Fläche, die heute mehr oder weniger die City of London ist. Auch das damalige Londoner Wahrzeichen, die St. Paul’s Cathedral, wurde zerstört.

Der Architekt Christopher Wren baute die Kirche prächtiger und mit Referenzen an den Petersdom in Rom wieder auf. Darum herum entstand auch London neu, doch, wie die alte Dame sagte, in sehr ungeordneter Weise. «Higgledy-piggledy», sagte sie, sei die Entwicklung von London seither verlaufen. Alles durcheinander. London hätte sich besser an anderen Städten orientiert. Sie wusste auch ein Beispiel: «Paris ist so viel schöner.»

Ein interessanter Standpunkt, über den man gerne diskutiert hätte. Aber man mischt sich in einem öffentlichen Park ja nicht in Gespräche anderer ein. Hätte ich es doch getan, hätte ich der alten Dame wohl widersprochen.

Paris ist unbestreitbar schön. Paris ist überall auf der Welt kopiert worden. Aber manchmal, wie ich finde, ist Paris fast «zu» schön. Man kann nicht endlos den Anblick von Prunkfassaden verarbeiten. Dann kommt aber noch etwas dazu: Paris in seiner heutigen Form entstand Mitte des 19. Jahrhunderts unter Napoleon III., einem autoritären Herrscher. Seine Hauptstadt Paris sollte nicht nur schön und erhaben, sondern auch geordnet wirken. Deswegen hat Paris so viele Boulevards mit gleichförmigem Décor, die auf üppig verzierte Monumentalbauten zulaufen.

In London dagegen scheint es ­tatsächlich nie eine zentrale Planung ­gegeben zu haben. Die Stadt wird von wirtschaftlichen Überlegungen geprägt: Läden, Geschäftshäuser, Wohnungen und Transportwege dominieren das Bild. London ist zwar ein Königssitz, aber dies merkt man ausserhalb der touristischen Hotspots kaum. In Paris, wo schon lange keine Monarchen im eigentlichen Sinne mehr residieren, ist das vergangene Herrscherverständnis überall greifbar.

Dass Londons Skyline nicht schön ist – dem Punkt würde ich zustimmen. Aber er sollte das Urteil über die Weltstadt nicht allein ausmachen. Das Durcheinander von Baustilen, Backstein- und Beton­bauten, klassischen Säulen und neuen Glasfronten, alten Kirchen, fast so alten Bahnhöfen und nie wirklich gerade verlaufenden Strassen macht London sympathisch. Genau im so ungeordneten Stadtbild spiegelt sich die Art und Weise, wie das Leben so spielt.

Marc Forster schreibt seit März 2023 im Ressort Märkte für «Finanz und Wirtschaft» hauptsächlich über Aktienmärkte und Immobilienthemen. Davor arbeitete er unter anderem als Redaktor bei Cash.ch und der Schweizerischen Depeschenagentur SDA. Mehr Infos

