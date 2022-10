Interview mit Volker Thiel – «Long Covid ist eine Blackbox» Der Virologe Volker Thiel sagt, weshalb ein Impfstoff der zweiten Generation sowie neue Coronamedikamente nötig sind und wieso er sich einen mRNA-Booster setzen lässt. Unternehmen rät er, allfällige Massnahmen gut abzuwägen. Rupen Boyadjian

«Kommt ein Infizierter zur Arbeit in ein kleines Büro, kann nach ein paar Tagen die Hälfte der Belegschaft krank sein»: Volker Thiel. Bild: ZVG

Volker Thiel, Virologe am Institut für Virologie und Immunologie an der Uni Bern, arbeitet mit seinem Team und weiteren universitären Teams aus Genf, Berlin und München sowie dem Basler Biotech-Unternehmen RocketVax an abgeschwächten Lebendviren. Diese waren bei anderen Krankheiten am effektivsten und haben einst gefürchtete Seuchen wie Masern, Polio, Gelbfieber oder Pocken praktisch ausgerottet. Beim Coronavirus Sars-CoV-2 wird das laut Thiel kaum möglich sein. Aber neue Impfstoffe und neue Verabreichungsformen könnten besser vor Ansteckung mit dem Coronavirus schützen und die Sterblichkeit weiter verringern. Die erhältlichen mRNA-Booster vermindern Infektionen nur während vier bis acht Wochen deutlich.