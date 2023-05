Lonza erwartet für 2023 ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich sowie eine bereinigte Ebitda-Marge von 30 bis 31%. Bild: ZVG/Lonza

Ersteinschätzung von Rupen Boyadjian um 7.45 Uhr

Lonza ist auf Kurs, um die Jahresvorgabe zu erreichen. Der Umsatz soll im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen, die Kern-Ebita-Marge soll bei 30 bis 31% liegen. Das ist die gute Nachricht des knapp gehaltenen «qualitativen Update», das Lonza zum ersten Quartal gibt. Sie wiederholt auch die Prognose eines eher schwachen ersten Halbjahres, das eine stärkere zweite Jahreshälfte auffangen werde. Anleger sollten also nicht allzu viel vom Halbjahresbericht erwarten, den der Pharmaauftragsfertiger am 21. Juli vorlegen will. Im Update zum ersten Quartal, das keine Geschäftszahlen enthält, ist zwar von «gutem Momentum» in der grössten Sparte Biologics die Rede, allerdings habe sich die Nachfrage nach Dienstleistungen für Entwicklungsprojekte in frühen Phasen abgeschwächt. Als Grund wird die schwierigere Finanzierungslage von Biotech-Gesellschaften genannt. Mit den steigenden Zinsen wurden sie an den Börsen abgestraft, Investoren haben sich mit Anschlussfinanzierungen zurückgehalten. Die Biotechs müssen sich einschränken und konzentrieren sich auf die bereits laufenden fortgeschritteneren Projekte. Derselbe Grund hat demnach auch die Nachfrage nach Services für Zell- und Gentherapien im präklinischen und im Phase-I-Stadium sinken lassen. Diese Entwicklung wurde zwar erwartet, dennoch werden die Investoren es nicht gerne hören. Den Aktienkurs dürfte es eher belasten.