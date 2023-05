Analyse des Quartals-Updates – Lonza spürt den Biotech-Blues Der Pharmaauftragsfertiger hat weniger Anfragen erhalten, weil viele Biotech-Start-ups den Gürtel enger schnallen müssen. Rupen Boyadjian

Bei den kommerziellen Antikörpern war die Nachfrage im ersten Quartal weiterhin hoch. Ein Mitarbeiter richtet eine Produktionsanlage bei Lonza in Visp ein. Bild: Olivier Maire/Keystone

Lonza hat am Mittwoch ein qualitatives Update zum Auftaktquartal gegeben. Zahlen wird der Pharmaauftragsfertiger erst zum Halbjahr am 21. Juli wieder liefern. Im ersten Quartal war die Nachfrage für zugelassene pharmazeutische Produkte in der grössten Division Biologics gut. Auch die kleinen Moleküle haben eine «solide Performance» geliefert. Allerdings war hier die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr tief. Einige Lieferungen hatten sich vom ersten ins zweite Halbjahr verschoben.