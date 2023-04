Aktie im Blickpunkt – L’Oréal-Zukauf überzeugt Analysten nicht Der Kosmetikriese bezahlt 2,5 Mrd. $ für die Marke Aesop. CEO Nicolas Hieronimus freut sich über das Potenzial der Akquisition. Giuliano Ligi

Mit dem Kauf von Aesop will L’Oréal die bereits grosse Luxussparte weiter ausbauen. Bild: Nathan Laine/Bloomberg

Trotz einer vielversprechenden Übernahme sind L’Oréal am Dienstag ohne klare Richtung in den Tag gestartet. Gegen Mittag haben die Valoren des Kosmetikkonzerns rund 0,8% dazugewonnen, nachdem das Unternehmen die Übernahme der australischen Marke Aesop von der brasilianischen Natura &Co. bekanntgegeben hatte. Analysten sehen kein Kurspotenzial bei den Aktien.