Veränderung im Management – Lastminute-Aktionäre stimmen Austausch der Führung zu Die Aktionäre des Online-Reiseanbieters bestimmen bei einer ausserordentlichen Generalversammlung, dass Luca Concone den Chefposten von Laura Amoretti übernimmt.

Bei dem Online-Reiseanbieter kommt es zu einigen Wechsel. Bild: ZVG/A.S.O./Romain Laurent

Der Schweizer Online-Reiseanbieter LM Group (»Lastminute») hat an einer ausserordentlichen Generalversammlung dem Austausch der Führungsriege zugestimmt. Neuer CEO wird wie im November angekündigt Luca Concone, Yann Rousset übernimmt den Posten des Verwaltungsratspräsidenten.



Maria Teresa Rangheri, Valentin Pitarque und Cyril Ranque wurden zudem neu in den Verwaltungsrat gewählt, wie es in einer Meldung vom Mittwoch heisst. Von der Wahl in den Verwaltungsrat zurückgezogen hat sich indes Paolo Quaini. Als Grund für den Rückzug wird «berufliche Unvereinbarkeit» genannt. Zudem stimmten die Aktionäre den Rücktritten des ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten Laurent Foata sowie der ehemaligen Verwaltungsratsmitglieder Paola Garzoni, Javier Pérez-Tenessa und Roberto Italia zu.



Der neue CEO Luca Concone übernimmt den Chef-Posten beim Online-Reisebüro von Laura Amoretti, die im Juli 2023 nach einem Rechtsskandal das Amt ad interim übernommen hatte. Wegen mutmasslicher Betrügereien mit Corona-Geldern war davor Firmengründer und Hauptaktionär Fabio Cannavale als CEO zurückgetreten.



Zusammen mit anderen Führungsmitgliedern kam Cannavale damals im Zuge der Untersuchungen durch die Tessiner Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Inzwischen befindet er sich wieder auf freiem Fuss. Die Untersuchungen laufen aber noch immer und das Staatssekretariat für Wirtschaft hat die LM Group jüngst zur Rückzahlung von mutmasslich zu Unrecht bezogenen Corona-Geldern von 29 Mio. € verdonnert.



AWP

