(AWP) Swiss hat sich im vergangenen Jahr von den Folgen der Coronapandemie erholt und schwarze Zahlen geschrieben. Die Reiselust hat sich schneller erholt als erwartet. Auch im laufenden Jahr will Swiss wachsen.



Insgesamt hat die Lufthansa-Tochter 2022 einen Betriebsgewinn von 456 Mio. Fr. eingeflogen. In den beiden Vorjahren hatte sie wegen der Coronabeschränkungen riesige Verluste erlitten. 2021 betrug der operative Verlust 405 Mio. Fr.

Der Umsatz verdoppelte sich im vergangenen Jahr auf 4,41 Mrd. Fr. (2021: 2,1 Mrd.). Der Nachfrageboom nach der Pandemie hat Swiss Schub verliehen. Neben der Erholung der Passagierbuchungen trieben Kostenoptimierungen und ein stabiler Flugbetrieb im Sommer das Ergebnis in die Höhe. Die bereinigte Betriebsgewinnmarge erreichte mit 10,4% wieder zweistellige Werte. Damit sei das Ergebnis von 2022 klar besser ausgefallen als erwartet, sagte Finanzchef Markus Binkert.



Im Sommer habe die Auslastung der Maschinen zeitweise fast 90% erreicht, sagte Binkert. Und die Preise kletterten massiv, weil die Nachfrage gross und die Kapazitäten beschränkt waren.



Swiss beförderte im Gesamtjahr 12,8 Mio. Passagiere. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr (knapp 6 Mio.). Durchschnittlich waren 80,9 von 100 Sitzen in den Maschinen belegt. Das sind 26,5 mehr als im Vorjahr, trotz des schwierigen Startquartals.



Im laufenden Jahr plant Swiss nach eigenen Angaben mit einer konservativen Kapazität von rund 85% der Flotte gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019: «Das Ziel ist weiterhin, grösstmögliche Stabilität im Flugbetrieb sicherzustellen.» Dafür werde im Sommer wieder die gesamte Swiss-Flotte in Zürich und Genf positioniert sein, hiess es.



Die Ticketpreise seien mittlerweile nicht mehr so hoch wie zu Spitzenzeiten im vergangenen Sommer oder im Oktober, sagte Kommerzchef Tamur Goudarzi Pour. Aber sie seien deutlich über dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Wegen der höheren Kosten sei die Wahrscheinlichkeit klein, dass die Ticketpreise wieder auf das Niveau von 2019 sinken würden, ergänzte Swiss-CEO Vranckx.