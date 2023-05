Teilübernahme beschlossen – Lufthansa vereinbart Einstieg bei ITA Airways Nach monatelangen Verhandlungen bei der Teilübernahme der italienischen staatlichen Airline ITA Airways ist eine Vereinbarung über den Kauf eines Minderheitsanteils zustande gekommen.

Die Lufthansa verhandelte seit Anfang des Jahres darüber, die Alitalia-Nachfolgerin in ihr Netz von bisher neun Airline-Marken aufzunehmen. Bild: Alessia Pierdomenico/Bloomberg

Die Lufthansa ist nach monatelangen Verhandlungen bei der Teilübernahme der italienischen staatlichen Airline ITA Airways am Ziel. Eine Vereinbarung über den Kauf eines Minderheitsanteils sei bei einem Treffen von Lufthansa-Chef Carsten Spohr mit Wirtschafts- und Finanzminister Giancarlo Giorgetti geschlossen worden, teilten die Lufthansa und die italienische Regierung am Donnerstag in Rom mit. Die Lufthansa verhandelte seit Anfang des Jahres darüber, die Alitalia-Nachfolgerin in ihr Netz von bisher neun Airline-Marken aufzunehmen und so ihre Position auf dem italienischen Markt zu stärken. Lufthansa-Chef Spohr sprach von einer «Win-Win-Situation» für Italien, ITA und die Lufthansa.

Details zur Höhe des Anteils wurden nicht genannt. Nach Informationen eines mit dem Vorgang Vertrauten kauft die Lufthansa dem Staat zunächst 40% an ITA für 320 bis 330 Mio. € ab.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.