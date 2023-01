Aktienduell – Lufthansa vs. Ryanair Die beiden Fluggesellschaften trennen strategisch Welten. Auch wenn beide von der Erholung profitieren, eine ist mit ihrem Modell 2023 besser aufgestellt. Stefan Krähenbühl

Bild: DiMaggio/Kalish/Getty Images

2022 war das Jahr der Langstreckenflieger. Weniger Pandemie bedeutet mehr Freiheit. Und weil das Portemonnaie nach über zwei Jahren Verzicht lockerer sitzt, sind Reisen in ferne Länder gefragt. Entsprechend besser haben sich die auf grosse Distanzen fokussierten Airlines am Markt geschlagen. Das zeigt ein Blick auf die Aktienkurse. Lufthansa hat seit Jahresanfang über 20% gewonnen, die irische Budgetairline Ryanair 15% verloren. Doch 2023 könnte alles anders werden. Lang- oder Kurzstrecken? Lufthansa oder Ryanair? Wer steht im neuen Jahr in der Gunst der Anleger?