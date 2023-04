Bild: Urs Flüeler/Keystone

Einschätzung von Stefan Krähenbühl um 8.30 Uhr

Der Bank Run bei Credit Suisse ist in Luzern messbar. Rund 30% mehr Neugeld sind der Luzerner Kantonalbank im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr zugeflossen, was sie mit den «Turbulenzen auf dem Schweizer Finanzmarkt» begründet. Obschon die LUKB nichts dergleichen kommuniziert, dürfte diese Tendenz auch im zweiten Quartal noch spürbar sein. Die Neuordnung auf dem Finanzplatz ist indes nicht die einzige Entwicklung, die sich im Quartalsabschluss bemerkbar macht. Eindrücklich manifestiert sich die Zinswende: Doppelt so hoch, nämlich 95 Mio. Fr. höher, fiel der Zinsertrag im Vergleich zum Vorjahr aus. Der Zinsaufwand – der vor einem Jahr ein Minimum betragen hatte – liegt fünfundzwanzigmal, nämlich 102 Mio. Fr., höher. Dass die Mehreinnahmen mit den Mehrausgaben nicht Schritt gehalten haben, ist bei solch abrupten Zinsschritten, wie sie vergangenes Jahr vollzogen worden sind, nicht überraschend. Geglättet hat die LUKB das Ergebnis, indem sie weniger Mittel für Kreditausfälle zurückgelegt hat. Und auch der um 5,5 Mio. Fr. höhere Reingewinn ist ein Resultat der Risikopolitik. Die Bank hat schlicht auf die Bildung von Reserven für allgemeine Bankrisiken verzichtet, die ein Jahr zuvor den Gewinn noch mit 5 Mio. Fr. gedrückt hatte. Dank der diversen Stellschrauben, um das Ergebnis zu steuern, spricht auch nichts dagegen, dass die LUKB ihr Ziel eines um knapp 4% höheren Jahresgewinns erreicht. Die Prognose hat sie bestätigt. Die Aktien dürften von Ergebnis und Prognosebestätigung nicht gross profitieren. Sie tendieren seit drei Jahren seitwärts.