Quartalszahlen – LUKB punktet im Zinsgeschäft Die Luzerner Kantonalbank kann in den ersten neun Monaten den Gewinn stabil halten und hält am Gesamtjahresausblick fest.

Die Bilanzsumme der LUKB belief sich per Ende September auf 56,09 Mrd. Fr. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 vor einigen Herausforderungen gestanden. Dennoch blieb der Gewinn quasi stabil und am Gesamtjahresausblick hält die Bank fest.



Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung verringerte sich derweil von Januar bis September um 4,4% auf 205,7 Mio. Fr. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 168,0 Mio. Fr. Das waren 0,2% mehr als in der Vorjahresperiode, teilte die LUKB am Freitag mit.



Zinsgeschäft gesteigert

Die Kantonalbank verdiente in fast allen Ertragskomponenten mehr. In der wichtigsten Sparte, dem Zinsengeschäft, legte die Bank um 2,5% auf 288,1 Mio. Fr. zu. Die zweite Zinserhöhung der SNB werde die ganze Branche vor neue Herausforderungen stellen, heisst es von CEO Daniel Salzmann. Er geht daher davon aus, dass die Zinsergebnisse im vierten Quartal vorübergehend unter Druck kommen dürften.



Positiv war auch die Entwicklung im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (+6,0% auf 90,3 Mio.). Beim Handelsgeschäft stand ein Plus von 14,8% auf 45,1 Mio. Der übrige ordentlicher Erfolg brach indes um 75,3 auf 6,5 Mio. Fr. ein. Grund hierfür seien die Auswirkungen der Kurskorrekturen der Finanzmärkte auf das Tresorerie-Geschäft. Nach Aufwertungen durch steigende Aktienkurse im Vorjahr seien nun durch sinkende Kurse Abwertungen notwendig gewesen.



Der Geschäftsaufwand erhöhte sich um 3,5% auf 200,4 Mio. Fr., wobei die Personalkosten um 3,0 und der Sachaufwand um 5,3% stiegen. Die Cost-Income-Ratio betrug damit 45,2% (Mitte 2022: 44,9%).

Neugelder gesunken, Ausblick bestätigt

Die Bilanzsumme der LUKB belief sich per Ende September auf 56,09 Mrd. Fr., entsprechend einem Anstieg um 6,2% seit Ende 2021. Die Ausleihungen legten um 2,8% auf insgesamt 38,28 Mrd. Fr. zu.



Zudem verzeichnete die LUKB in den ersten neun Monaten einen deutlich unter dem Vorjahr liegenden Nettoneugeldzufluss von 991 Mio. Fr. (VJ 1,88 Mrd.). Ende September betreute die LUKB Kundenvermögen im Umfang von 34,94 Mrd. Fr.



Am Ausblick für das Gesamtjahr 2022 hält die Bank fest. Sofern es keine wesentlichen Verwerfungen der Schweizer Wirtschaft und an den Märkten geben sollte, strebt die Bank weiterhin einen Konzerngewinn auf Vorjahreshöhe an. 2021 verdiente die Bank 221,4 Millionen Franken.



AWP

