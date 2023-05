Kapitalerhöhung – LUKB strebt Bruttoerlös von bis zu 489 Mio. an Die Luzerner Kantonalbank kommuniziert Details zu ihrer geplanten Kapitalerhöhung.

Eine Filiale der LUKB in Luzern. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Die geplante Kapitalerhöhung der Luzerner Kantonalbank (LUKB) konkretisiert sich. Infolge der Genehmigung durch die Generalversammlung sollen bestehende LUKB-Aktionärinnen und -Aktionäre pro gesplittete LUKB-Namenaktie, die sie nach Handelsschluss am 10. Mai 2023 halten, ein Bezugsrecht zugeteilt bekommen, teilte die Bank am Montagabend mit.

Diese Bezugsrechte könnten dann vom 11. bis am 23. Mai 2023 an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gekauft und verkauft werden, wobei mit sechs Bezugsrechten jeweils eine neue Namenaktie zum Bezugspreis von 69.00 Fr. je Aktie erworben werden könne, hiess es weiter. Der Kanton Luzern als Hauptaktionär habe entschieden, dass er seinen Anteil unverändert beibehalten will. Entsprechend werde er seine Bezugsrechte vollständig ausüben.

Bezugsrechte, die während der Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt würden, verfielen entschädigungslos. Die LUKB strebe im Rahmen der Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von bis zu 489 Mio. Fr. an, wobei bis zu 7'083'333 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je 3.70 Fr. ausgegeben würden.

Die neuen Namenaktien sollen für das Geschäftsjahr 2023 voll dividendenberechtigt sein, hiess es weiter. Die Dividendenpolitik der LUKB habe zum Ziel, für eine Namenaktie eine Dividende von 2.50 Fr. auszuschütten. Mit der Kapitalerhöhung wolle die LUKB ausserdem das Fundament für die erfolgreiche Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells legen, nachhaltiges Wachstum erzielen und gleichzeitig die langfristige Handlungsfreiheit bei steigenden Eigenmittelanforderungen sichern.

Höhere Ziele

Wie bereits bekannt ist, sieht sich die Kantonalbank bei allen drei finanziellen Langfristzielen so gut auf Kurs, dass sie ausserdem ihre Ziele für die Fünfjahresstrategie 2021 bis 2025 nach oben setzt. Neu will sie nach erfolgter Kapitalerhöhung das Ziel für den kumulierten Unternehmensgewinn 2021 bis 2025 auf 1'075 bis 1200 Mio. Fr. erhöhen (bisher 1025 bis 1100 Mio. Fr.).

Auch für die Kapitalisierung steigt der Anspruch: Neu wird eine Gesamtkapital-Ratio von 16 bis 20% angestrebt (bisherige Bandbreite 14 bis 18%). Das Mindestziel für die CET1-Ratio (hartes Kernkapital) steigt von bisher 11 auf 12%. Das Ziel für die Cost-Income-Ratio bleibt derweil unverändert bei maximal 50%.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.