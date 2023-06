Aktie im Blickpunkt – Lululemon Athletica haussieren dank Zahlen Der Yoga-Bekleidungshersteller weist eine starke Umsatzsteigerung aus. Auch das zweite Quartal soll gut werden. Giuliano Ligi

Der Sportbekleidungshersteller hat im ersten Quartal sieben eigenbetriebene Filialen eröffnet. Bild: Stephanie Keith/Bloomberg

Gute Quartalszahlen haben in Lululemon Athletica für nachbörsliche Haussen gesorgt. Die Valoren des Herstellers von Yoga-Sportkleidung sind nach Börsenschluss rund 15% gestiegen. Das kanadische Unternehmen hat eine deutliche Umsatz- sowie auch Gewinnsteigerung ausgewiesen. Lululemon-CEO Calvin McDonald hat sich in der Medienmitteilung optimistisch gezeigt und sieht das Unternehmen auf gutem Kurs. «Wir freuen uns auf die Zukunft und sind weiterhin auf dem besten Weg, unseren Wachstumsplan Power of Three ×2 zu erfüllen», so McDonald.

Umsatz deutlich erhöht

Im Vergleich zum Vorjahresquartal hat das Unternehmen aus Vancouver zu konstanten Wechselkursen 27% mehr Nettoumsatz in Höhe von 2 Mrd. $ erwirtschaftet. Davon werden 18% im direkten Endkundenverkauf erzielt. Im ersten Quartal hat Lululemon Athletica sieben neue eigenbetriebene Filialen eröffnet. Damit steigt die Gesamtanzahl eigener Läden auf 662.

Einen grossen Teil des Umsatzes hat die Gesellschaft ausserhalb von Nordamerika erzielt. In Nordamerika ist der Umsatz lediglich 17% gestiegen, während international 60% mehr eingenommen worden ist.

Der Bruttogewinn erreichte 1,2 Mrd. $, was im Vorjahresvergleich einer Steigerung von 32% entspricht. Auch die Bruttomarge ist 360 Basispunkte auf 57,5% gestiegen. Die operative Marge ist gar 400 Basispunkte auf 20,1% angewachsen.

Der Gewinn pro Aktie ist schliesslich bei 2.28 $ zu liegen gekommen nach 1.48 $ im Vorjahresquartal. Analysten hatten im Durchschnitt mit 1.96 $ gerechnet. Im Gesamtjahr erwartet das Unternehmen neu einen verwässerten Gewinn pro Aktie zwischen 11.74 und 11.94 $.

Zweites Quartal verspricht Gutes

Auch die Finanzchefin Meghan Frank hat sich positiv über die Zahlen geäussert. «Eine deutliche Beschleunigung unseres Umsatztrends in China in Verbindung mit niedrigeren Luftfrachtkosten trug zu unserer besser als geplanten finanziellen Leistung bei», so Frank. Weiter sei man zufrieden mit dem gelungenen Start in das zweite Quartal, was sich auch in der erhöhten Prognose widerspiegelt.

Für das zweite Quartal prognostiziert Lululemon einen Nettoumsatz zwischen 2,1 und 2,2 Mrd. $, was einer Steigerung von rund 15% im Vergleich zum Vorjahresquartal entsprechen würde. Im Gesamtjahr soll die Umsatzsteigerung gar 17% erreichen. So erwartet das Unternehmen einen Nettoumsatz zwischen 9,4 und 9,5 Mrd. $.

Nach der Zahlenveröffentlichung hat Goldman Sachs seine Kaufempfehlung bestätigt, das Kursziel aber leicht von 430 auf 435 Fr. angehoben. Weitere 21 Experten würden aktuell ebenso zukaufen. Während sechs Experten zum Halten raten, würden deren vier die Valoren aktuell abstossen. Das durchschnittliche Kursziel von knapp 400 $ der Analysten entspricht zum aktuellen Kurs einem Potenzial von gut 20%.

