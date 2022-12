Aktie im Blickpunkt – Lululemon hat zu volle Lager Die Bruttomarge im dritten Quartal enttäuscht Anleger. Das Weihnachtsgeschäft lässt hoffen. Lea Schüpfer

Lululemon betreibt 623 Geschäftslokale, 23 davon hat das Unternehmen im dritten Quartal eröffnet. Bild: Chris Goodney/Bloomberg

Die Aktie des Yoga-Bekleidungsherstellers Lululemon Athletica ist am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel um 10% eingebrochen. Die Umsatzprognose des kanadischen Unternehmens für das Gesamtjahr enttäuschte an Wallstreet. Auch die Prognose für das laufende Quartal liegt am unteren Rand der Markterwartungen. Zwar vermochte der Umsatz im abgelaufenen Quartal mit einem Wachstum von 28% zu überzeugen. Die Bruttomarge lag mit 55,9% jedoch unter den von Analysten erwarteten 56,7 %.