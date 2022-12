Konsumgüter – Luxus noch ausser Gefahr Die Schweizer Luxusunternehmen sind noch nicht stark von der kommenden Inflation betroffen. Simone Stern

Wie auch bei Fast Fashion könnte dieser Rückgang der Nachfrage nach neuen Produkten von Louis Vuitton oder IWC den Secondhand-Luxusläden zugutekommen. Bild: Christophe Petit Tesson/KEYSTONE

Der Luxus lebt in gewisser Weise in seiner eigenen Glitzerwelt. Wer jetzt eine Uhr für 30 000 Fr. und eine Tasche für 10 000 Fr. kauft, stört sich in der ­Regel wenig an Inflation. «Die Branche ist nicht immun gegen ein schwächeres wirtschaftliches Umfeld, aber ich habe keinen wesentlichen Nachfragerückgang beobachtet», sagt Sasha Kachanova, Fondsmanagerin bei der britischen Investmentgesellschaft abrdn. «Vermögende Kunden sind nicht stark von der allgemeinen Markt­stimmung betroffen.» Zu beachten sei allerdings die starke Vergleichsbasis des letzten Jahres, wo das vierte Quartal extrem gut gelaufen sei. «Dadurch werden wir eine Verlangsamung der Verkäufe sehen, aber das niedrigere Verbrauchervertrauen ist noch nicht der Hauptgrund dafür.»

Auch für nächstes Jahr macht sich Kachanova bei den zwei grössten Schweizer Luxusunternehmen wenig Sorgen, dies liege vor allem an der Stärke und der langfristigen Attraktivität einzelner Marken, wie Cartier bei Richemont und Omega bei Swatch Group. Anders sieht es Konsumexperte Andreas Liedtke von BCG: «Zur Weihnachtszeit erwarten wir noch keinen Einschlag, aber bei Mid Price und High End Luxury sehen wir für 2023 einen klaren Abwärtshandel.» Ab dem Neujahr werden böse Überraschungen wie um mehrere tausend Franken höhere Jahresendabrechnungen bei Mietwohnungen ihren Effekt zeigen. Konsumenten in den Märkten Schweiz, Frankreich, Deutschland, den USA und dem Vereinigten Königreich hätten jetzt schon vor, 2023 ­weniger Luxus zu kaufen, beobachtet Liedtke. Dies fördert im Extremfall die Konkurrenz der Luxusbranche, Fast Fashion.

Die gegensätzlichen Meinungen in Bezug auf nächstes Jahr zeigen auf, dass einerseits der Glaube, Luxus sei in schwierigen Zeiten robuster als ­andere Konsumkategorien, weil die Kundschaft in der Regel weniger sensibel auf Preisanpassungen reagiere, durchhalten mag. Andererseits, dass nicht alle Konsumenten von Luxus­gütern die gleiche Kaufkraft haben.

Den vermögendsten Kunden bereiten inflationäre Zeiten weniger Sorgen als den aufstrebenden, besonders jungen Leuten, die Luxus bedachter konsumieren. Wie auch bei Fast Fashion könnte dieser Rückgang der Nachfrage nach neuen Produkten von Louis Vuitton oder IWC den Secondhand-Luxusläden zugutekommen.

Welche der beiden Prognosen sich für das nächste Jahr bestätigen wird, ist aus heutiger Sicht schwierig zu beurteilen. Trotzdem: Vor allem mit der Öffnung Chinas ist Swatch Group, die dort stark exponiert ist, für Investoren einen Blick wert. Auch Richemont ist nach ihrem glänzenden Halbjahres­resultat weiterhin zu empfehlen. Zu Weihnachten – eine Luxusaktie.

Simone Stern schreibt seit Sommer 2022 für «Finanz und Wirtschaft» mit Schwerpunkten Luxus, Konsum und Finanzplatz. Ihren journalistischen Einstieg fand sie als Moderatorin bei BlickTV, danach war sie bei Bloomberg als Breaking-News-Reporterin tätig. Mehr Infos @simietoile

