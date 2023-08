Luxusgüter – Chinas Arbeitslosigkeit trifft die Uhrenbranche Die hohe Jugendarbeitslosigkeit in China bereitet der Wirtschaft Sorgen. Auch die Schweizer Uhrenbranche zittert. Simone Stern

Besonders Uhren im Preissegment zwischen 200 und 2000 Fr. sind von der chinesischen Arbeitslosenkrise betroffen. Bild: Paul Yeung/Bloomberg

So schlimm sind die Zahlen der Jugendarbeitslosigkeit im Reich der Mitte, dass der chinesische Staat sie vorerst gar nicht mehr publizieren möchte. So zumindest wird die Aussage aus Peking in der zweiten Augustwoche verstanden. Laut Daten vom Juni soll jeder fünfte Chinese zwischen 16 und 24 Jahren arbeitslos sein. Also 21% der Chinesen in dieser Altersgruppe suchen, finden aber keine Arbeitsstelle.